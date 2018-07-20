ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Нетяньяху ситуацию на Ближнем Востоке

14:16
  • пятница
  • 20 июля 2018

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин активно участвует в переговорах, которые касаются безопасности Израиля в связи с конфликтом в Сирии.

Главное сегодня
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100