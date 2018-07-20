Путин обсудил с Нетяньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин активно участвует в переговорах, которые касаются безопасности Израиля в связи с конфликтом в Сирии.