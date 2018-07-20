ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители "ТВ Центра" собрали почти 1,5 млн рублей на лечение Салидат Мамедовой

15:17
  • пятница
  • 20 июля 2018

Почти полтора миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение 9-летней Салидат Мамедовой. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что ей нужна помощь.

Зрители "ТВ Центра" собрали почти полтора миллиона рублей на лечение девятилетней Салидат Мамедовой.

У Салидат - тяжёлое заболевание крови. Почти год девочка провела в больнице, а теперь ей срочно требуется пересадка костного мозга. На поиски донора и сложную операцию необходима сумма, которой у родителей Салидат нет.

Наш телеканал вместе с Фондом "Подари жизнь" благодарят всех, кто остался неравнодушным к судьбе ребёнка.

Главное сегодня
Салидат Мамедовой
Салидат Мамедовой
Салидат Мамедов
Салидат Мамедов
Салидат Мамедовой
Салидат Мамедовой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100