Зрители "ТВ Центра" собрали почти 1,5 млн рублей на лечение Салидат Мамедовой

Почти полтора миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение 9-летней Салидат Мамедовой. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что ей нужна помощь.

Зрители "ТВ Центра" собрали почти полтора миллиона рублей на лечение девятилетней Салидат Мамедовой.

У Салидат - тяжёлое заболевание крови. Почти год девочка провела в больнице, а теперь ей срочно требуется пересадка костного мозга. На поиски донора и сложную операцию необходима сумма, которой у родителей Салидат нет.

Наш телеканал вместе с Фондом "Подари жизнь" благодарят всех, кто остался неравнодушным к судьбе ребёнка.