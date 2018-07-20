В МИД России прокомментировали информацию о референдуме в Донбассе

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, имеет смысл обсудить другие варианты урегулирования внутриукраинского кризиса, раз международное сообщество не смогло заставить Киев выполнить минские договорённости. Таким образом в ведомстве отреагировали на ранее появившуюся информацию о том, что во время личного общения с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин предложил американскому коллеге провести референдум в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу вариант с проведением референдума в Донбассе. Слова Захаровой приводит "Интерфакс".

"Если международное сообщество и, в первую очередь, США, не смогли заставить Киев выполнить минские договорённости, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказала представитель МИД.

По информации Bloomberg, во время личного общения с Трампом в Хельсинки Путин предложил американскому коллеге провести референдум в самопровозглашенных ЛНР и ДНР для того, чтобы прекратить военный конфликт. Отмечалось, что голосование должно проходить под эгидой международных наблюдателей, тогда жители региона смогут спокойно высказать свою точку зрения.