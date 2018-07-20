МИД России выразил послу Греции протест в связи с заявлениями Афин

МИД России вызвал посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. Ему выражен решительный протест в связи с антироссийскими заявлениями греческой стороны о ситуации вокруг высылки российских дипломатов.

Посол Греции в Москве Андреас Фриганас вызван в МИД России. Об этом сообщает сайт российского ведомства.

Там ему выразили решительный протест в связи с "продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации".

Накануне, 19 июля, Греция потребовала от России уважительного отношения после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, Афины выслали российских дипломатов под влиянием третьих лиц.

Афины отметили, что эти заявления являются "примером неуважения и недостатка понимания сегодняшнего мироустройства, в котором государства, независимо от их размера, являются независимыми и могут проводить независимую, многовекторную и демократическую внешнюю политику".

Ранее стало известно, что власти Греции выслали двух российских дипломатов. Еще двум они запретили въезд в страну. Причиной назывались "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции". После этого МИД России выразил послу Греции решительный протест.