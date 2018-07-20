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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом

14:43
  • пятница
  • 20 июля 2018

Москву и Московскую область с вечера пятницы до ночи субботы ожидают сильный дождь, гроза и град. Также возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальном строении.

В пресс-службе столичного управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что в Москве с вечера пятницы до ночи субботы ожидаются сильный дождь, гроза и град. Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

Ведомство рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, а, оставшись на улице, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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