МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом

Москву и Московскую область с вечера пятницы до ночи субботы ожидают сильный дождь, гроза и град. Также возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальном строении.

В пресс-службе столичного управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что в Москве с вечера пятницы до ночи субботы ожидаются сильный дождь, гроза и град. Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

Ведомство рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, а, оставшись на улице, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.