Постпред России при ЕС объяснил высылку дипломатов "внешним импульсом"

Как отметил постпред России при ЕС Владимир Чижов, высылка двоих российских дипломатов не была одиночным решением греческой стороны, но стала следствием "внешнего импульса". Чижов также подчеркнул, что случившееся является грубой провокацией.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с высылкой из Греции двух российских дипломатов. Его слова приводит ТАСС.

"Речь, конечно, идет о внешнем импульсе. Я убежден, что внешний импульс имел место и в процессе согласования той юридически сомнительной сделки по названию Македонии", - заявил Чижов.

Он также подчеркнул, что произошедшее является грубой провокацией.

20 июля Министерство иностранных дел России вызвало посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса и выразило решительный протест в связи с антироссийскими заявлениями греческой стороны о ситуации вокруг высылки российских дипломатов.

Ранее стало известно, что власти Греции выслали двух российских дипломатов. Еще двум они запретили въезд в страну. Причиной назывались "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции".