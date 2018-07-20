ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минфине появится департамент по противодействию антироссийским санкциям

15:10
  • пятница
  • 20 июля 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев постановил создать в Минфине департамент по противодействию антироссийским санкциям. Ранее стало известно, что российский кабинет министров готовит ответные санкции в отношении Украины. Над списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга.

На портале правовой информации опубликовали постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которому в Министерстве финансов появится департамент по противодействию антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что российский кабинет министров готовит ответные санкции в отношении Украины. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Над списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении на 2019 год контрсанкций против стран, поддерживающих экономические ограничительные меры в отношении России. Запрет на ввоз определенной продукции действует с 6 августа 2014 года.

5 июля Евросоюз продлил до 31 января 2019 года экономические санкции против России. Они касаются отдельных секторов российской экономики. Главной причиной продления ограничительных мер стало отсутствие позитивных изменений в реализации Минских соглашений.

Читайте также:
Новости по теме
Минфин Российской Федерации
Минфин Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100