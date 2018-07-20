В Минфине появится департамент по противодействию антироссийским санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев постановил создать в Минфине департамент по противодействию антироссийским санкциям. Ранее стало известно, что российский кабинет министров готовит ответные санкции в отношении Украины. Над списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга.

На портале правовой информации опубликовали постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которому в Министерстве финансов появится департамент по противодействию антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что российский кабинет министров готовит ответные санкции в отношении Украины. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Над списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении на 2019 год контрсанкций против стран, поддерживающих экономические ограничительные меры в отношении России. Запрет на ввоз определенной продукции действует с 6 августа 2014 года.

5 июля Евросоюз продлил до 31 января 2019 года экономические санкции против России. Они касаются отдельных секторов российской экономики. Главной причиной продления ограничительных мер стало отсутствие позитивных изменений в реализации Минских соглашений.