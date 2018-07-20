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Бизнесмен Дымов поблагодарил Собянина за произошедшие в Москве перемены

15:14
  • пятница
  • 20 июля 2018

Российский предприниматель Вадим Дымов в пятницу на встрече с участниками проекта-движения "За Собянина" рассказал о ведении бизнеса в Москве.

В Москве стартовал цикл встреч с бизнесменами и предпринимателями "Вкус успеха". В пятницу мастер-класс провёл Вадим Дымов, передает "ТВ Центр".

Бизнесмен поделился опытом, и рассказал о том как риски превратить в успех, а также заявил, что сам допускал много ошибок в бизнесе, да и сейчас они тоже иногда случаются, но главное не останавливаться и постоянно идти вперед.

Такие встречи инициировали участники общественного движения "За Собянина". Предприниматель также отметил, что Москва - комфортный город  не только для ведения бизнеса, но и для отдыха.

"Москва нуждалась в большом количестве изменений, которые по какой-то причине не состоялись раньше, и которые с приходом Сергея Семеновича Собянина реализовались. Москва существенно изменилась и многое, что когда-то у нас было кошмаром, сегодня просто стало рутиной, обыденностью, мы даже перестали это замечать и мы гордимся свои городом, иностранцы, которые приезжают к нам, видят это, многие мэры других городов приезжают учиться этому", - рассказал Дымов.

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Владелец группы компаний "Дымов" Вадимом Дымовым
Владелец группы компаний "Дымов" Вадимом Дымовым
Владелец группы компаний "Дымов" Вадимом Дымовым
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