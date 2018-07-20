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Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт

15:22
  • пятница
  • 20 июля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов утвердить пошлины на китайский импорт на сумму более 500 миллиардов долларов в случае ответных шагов Пекина.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, передает ТАСС.

"Я поднял импортные пошлины до 50 миллиардов долларов, они ответили нам на такую же сумму. Я готов дойти до 500 миллиардов. Я делаю это не ради политики, а для того, чтобы делать правильные вещи для нашей страны. Китай надувает нас уже давно", - сообщил Трамп.

В прошлом году США импортировали из Китая товары на 505,5 миллиарда долларов, а экспортировали только на 129,9 миллиарда долларов.

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