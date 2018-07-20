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По факту пыток над заключенным в ярославской колонии возбуждено дело

15:18
  • пятница
  • 20 июля 2018

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий после сообщений о пытках в ярославской колонии. Виновные сейчас устанавливаются.

Следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" после сообщений СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины. Он отбывает наказание в исправительной колонии в Ярославле. Об этом сообщается на сайте СКР.

Следствие установило, что сотрудники УФСИН России по Ярославской области на территории исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле, "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий", применили насилие в отношении заключенного.

"Они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям", - подчеркнули в СКР.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Между тем, стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направит контрольно-инспекционную комиссию в ярославскую колонию. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я связалась с руководителем ФСИН России Геннадием Корниенко в связи с публикацией об избиении заключенного в исправительной колонии Ярославля, и он сказал, что направляет туда контрольно-инспекционную комиссию. Я также говорила с начальником УФСИН Ярославской области, и он сообщил, что подписал распоряжение о передаче информации в Следственный комитет, и пообещал, что разберется персонально [с виновными], независимо, как он выразился, от [их] заслуг и регалий", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее СКР и ФСИН начали проверку по факту сообщений о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля. Это произошло после того, как "Новая газета" опубликовала десятиминутное видео. На нем сотрудники колонии №1 жестоко избивают и обливают водой заключенного. Издание утверждает, что мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.

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