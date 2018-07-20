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Нидерланды и Турция договорились о нормализации дипломатических отношений

15:24
  • пятница
  • 20 июля 2018

Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипломатические отношения и вновь направить послов в Анкару и Гаагу. При этом во второй половине 2018 года министр иностранных дел Нидерландов нанесет официальный визит в Турцию.

Нидерланды и Турция распространили совместное заявление, в котором сообщается о договоренности по нормализации отношений двух государств. Об этом пишет ТАСС.

"Министры договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией и вновь направить послов в Анкару и Гаагу", - сказано в документе.

Там также отмечается, что во второй половине 2018 года министр иностранных дел Нидерландов нанесет официальный визит в Турцию.

В начале 2017 года в Нидерландах отказались выдавать визы турецким чиновникам, которые намеревались провести агитацию среди проживающих в стране турок перед конституционным референдумом в марте 2017 года. После этого Турция запретила послу Нидерландов въезжать в страну. В ответ на это Нидерланды формально отозвали своего посла в Турции.

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