Нидерланды и Турция договорились о нормализации дипломатических отношений

Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипломатические отношения и вновь направить послов в Анкару и Гаагу. При этом во второй половине 2018 года министр иностранных дел Нидерландов нанесет официальный визит в Турцию.
Нидерланды и Турция распространили совместное заявление, в котором сообщается о договоренности по нормализации отношений двух государств. Об этом пишет ТАСС.
"Министры договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией и вновь направить послов в Анкару и Гаагу", - сказано в документе.
Там также отмечается, что во второй половине 2018 года министр иностранных дел Нидерландов нанесет официальный визит в Турцию.
В начале 2017 года в Нидерландах отказались выдавать визы турецким чиновникам, которые намеревались провести агитацию среди проживающих в стране турок перед конституционным референдумом в марте 2017 года. После этого Турция запретила послу Нидерландов въезжать в страну. В ответ на это Нидерланды формально отозвали своего посла в Турции.
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