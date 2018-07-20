ФСБ предложила признать медведей стратегически важным ресурсом

ФСБ предлагает признать стратегически важным ресурсом все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарг из-за высокого спроса на нелегальных зарубежных рынках.

ФСБ России подготовила проект постановления правительства, по которому предлагает признать стратегически важным ресурсом все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарг. Об этом сообщает РИА Новости.

"В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарг с учетом их высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках, что требует установления особых мер правовой защиты", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Кабарга (сибирская кабарга) - парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. В отличие от оленей, к которым кабаргу иногда относят, рога у нее отсутствуют. У самцов - длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на семь-девять сантиметров, они выполняют роль турнирного оружия.