ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предложила признать медведей стратегически важным ресурсом

15:34
  • пятница
  • 20 июля 2018

ФСБ предлагает признать стратегически важным ресурсом все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарг из-за высокого спроса на нелегальных зарубежных рынках.

ФСБ России подготовила проект постановления правительства, по которому предлагает признать стратегически важным ресурсом все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарг. Об этом сообщает РИА Новости.

"В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарг с учетом их высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках, что требует установления особых мер правовой защиты", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Кабарга (сибирская кабарга) - парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. В отличие от оленей, к которым кабаргу иногда относят, рога у нее отсутствуют. У самцов - длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на семь-девять сантиметров, они выполняют роль турнирного оружия.

 

 

Читайте также:
Главное сегодня
Медведи в клетке
Медведи в клетке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100