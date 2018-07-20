Сенцов попросил "не сгущать краски" о состоянии его здоровья

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после беседы с Олегом Сенцовым сообщила, что тот просил "не сгущать краски" о состоянии его здоровья. Она призвала СМИ как можно деликатнее освещать эту тему.

Олег Сенцов призвал "не сгущать краски" по поводу состояния его здоровья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после беседы с ним.

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Олег Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - написала она в своем инстаграме.

Москалькова рассказала, что беседовала с Сенцовым по видеосвязи. Он рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Кроме того, украинец много читает.

Олег Сенцов был задержан в Крыму и приговорен к 20 годам колонии в 2015 году. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке терактов. Украинский режиссер отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе. В мае 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить находящихся в России украинских политических заключенных.