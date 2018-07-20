В Верховной раде исключили возможность проведения референдума в Донбассе

По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, Минские соглашения не предполагают проведения референдума в Донбассе, но предусматривают региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству. Так вице-спикер прокомментировала информацию о предложении Владимира Путина Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ЛНР и ДНР под эгидой международных наблюдателей, чтобы прекратить военный конфликт.

Украина не получала информации о возможном проведении референдума в Донбассе и не намерена рассматривать такой вариант. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады и представитель в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко, передает ТАСС.

"В минских соглашениях нет никакого референдума, а есть местные, региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству, под эгидой международных организаций", - сказала Геращенко.

Она также подчеркнула, что главным условием проведения выборов украинская сторона считает "демилитаризацию региона и разоружение боевиков". При этом вице-спикер Верховной рады отметила, что Украина обратилась к Соединенным Штатам за разъяснениями по поводу ситуации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что имеет смысл обсудить другие варианты урегулирования внутриукраинского кризиса, раз международное сообщество не смогло заставить Киев выполнить Минские договорённости.

Таким образом в ведомстве отреагировали на ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что во время личного общения с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин предложил американскому коллеге провести референдум в самопровозглашенных ЛНР и ДНР под эгидой международных наблюдателей, чтобы прекратить военный конфликт и дать жителям региона спокойно высказать свою точку зрения.