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Медведев выступил за создание в России единой системы учета товаров

16:04
  • пятница
  • 20 июля 2018

В России уже в 2018 году может быть создана единая электронная система учета различных товаров. Работой над ней по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева займутся Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов и экологии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития в стране электронной системы учета различных товаров, в том числе древесины. Его слова приводит ТАСС.

"С учетом того, что мы сейчас создаем новую систему прослеживаемости движения товаров в стране, она должна будет в конечном счете покрыть движение всех товаров - не только особо важных, ценных, подакцизных, а вообще всех", - сказал премьер-министр.

При этом глава правительства особо подчеркнул, что создавать отдельную систему для учета леса не имеет смысла, и поручил заняться разработкой единого механизма и "состыковать подходы" Министерству промышленности и торговли и Министерству природных ресурсов и экологии. 

Подытоживая, Медведев отметил, что решить данную проблему возможно уже в текущем году.

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