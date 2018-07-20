В Германии закрыли дело об экстрадиции Пучдемона

Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна официально закрыл дело об экстрадиции бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего из Испании в конце октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона, не согласившись с выдачей политика только по обвинению в растрате госсредств.

Дело об экстрадиции бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона официально прекращено Высшим земельным судом Шлезвиг-Гольштейна. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Ранее Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона, не согласившись с выдачей политика только по обвинению в растрате государственных средств. При этом отмечается, что в Испании обвинения против Пучдемона остаются в силе.

Карлес Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года. Это произошло после провозглашения независимости Каталонии. Мадрид это решение не признал и выдал ордер на его арест по обвинению в растрате и организации восстания. В марте экс-главу Каталонии задержали в Германии.