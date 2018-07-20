Бах: напряженность в отношениях между Россией и МОК угасла

Напряженность в отношениях между Россией и Международным олимпийским комитетом угасла. Об этом заявил президент спортивной организации Томас Бах. По его словам, МОК готов принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в российском спорте.

Напряженность в отношениях между Россией и МОК угасла, но возражения еще присутствуют. Об этом заявил президент спортивной организации Томас Бах.

"Вы можете помнить, мы слышали призывы к бойкоту Игр. Думаю, что сейчас ситуация успокоилась, но когда ты разговариваешь с людьми, то все еще ощущаешь некое несогласие", - цитирует его ТАСС.

Бах присутствовал 15 июля на финале чемпионата мира по футболу, который проходил в Москве. Во время визита в Россию у него состоялись встречи с президентом страны Владимиром Путиным и новым главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

Бах, выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне, также заявил, что в МОК готовы принять Россию обратно и поддержать реформы в российском спорте.

"Новые ОКР и РУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными", - добавил президент МОК.