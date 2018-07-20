Что Путин думает о повышении пенсионного возраста

Владимир Путин прокомментировал законопроект об изменениях в пенсионной системе. По словам главы государства, никакой из предложенных вариантов по пенсионному возрасту ему не нравится, но если ничего не менять, то в будущем ситуация будет складываться не в пользу работающих.

Окончательного решения по пенсионной реформе пока нет. Об этом заявил Владимир Путин в Калининграде на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу. По его словам, ни один из предложенных вариантов по пенсионному возрасту ему не нравится.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Президент отметил, что если ничего в пенсионной системе не менять, то в будущем она лопнет, так как ситуация будет складываться не в пользу работающих. Уже сейчас на пять пенсионеров приходится шесть работающих. При этом Путин заметил, что пенсионное законодательство можно не менять еще 10 лет, поскольку средства на пенсии есть, но нужно думать о перспективе.

Президент пообещал оценить все мнения в вопросе повышения пенсионного возраста, кроме людей, которые пытаются делать себе на этом рекламу.

16 июня правительство внесло в Государственную думу законопроект об изменениях в пенсионной системе, согласно которому пенсионный возраст в России будут поэтапно повышать - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Накануне Госдума одобрила документ в I чтении. За принятие инициативы проголосовали 328 депутатов, 104 были против. Детально документ будет рассмотрен во втором чтении. При этом вместо традиционных 30 дней на обсуждение инициативы выделено два месяца.