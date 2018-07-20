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Россия предложила США совместно работать по сирийским беженцам

16:44
  • пятница
  • 20 июля 2018

По итогам саммита в Хельсинки Россия предложила США разработать совместный план возвращения в Сирию беженцев из Ливана и Иордании, а также создать общую со Штатами группу по финансированию восстановления инфраструктуры САР. Ранее Россия проинформировала ООН и свои посольства в 36 странах о создании в Сирии центра по беженцам.

В Министерстве обороны сообщили, что по итогам саммита в Хельсинки Россия предложила Соединенным Штатам начать предметную совместную работу по Сирии. Об этом пишет РИА "Новости".

Так, Москва предлагает Вашингтону разработать совместный план возвращения в Сирию беженцев из Ливана и Иордании. Кроме того, Россия выступает за создание общей с США группы по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии. 

Вместе с тем в Минобороны отметили, что в места постоянного проживания в ближайшей перспективе могут вернуться более 1,7 миллиона сирийских беженцев. Всего же САР с начала боевых действий в 2011 году покинули почти семь миллионов человек. Сейчас они проживают примерно в 45 странах мира.

18 июля Россия проинформировала ООН и свои посольства в 36 странах о создании в Сирии центра по беженцам. Как сообщили в Минобороны, координировать работу Центра будет межведомственный штаб ведомства и МИД России на базе национального центра управления обороной.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что на саммите в Хельсинки Москва сделала Вашингтону "интересные и конкретные предложения" по ситуации в южной зоне деэскалации в Сирии. Дипломат также отметил, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным.

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