Путин: Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады

Владимир Путин назвал возможным проведение в России летних Олимпийских игр. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что перед подачей соответствующей заявки необходимо оценить финансовую сторону вопроса. Ранее руководитель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что после 2028 года Россия, вполне вероятно, поборется за право провести летние ОИ.

В ходе общения с волонтерами Чемпионата мира по футболу 2018 года президент Владимир Путин не исключил, что Россия могла бы претендовать на проведение летних Олимпийских игр. Об этом пишет ТАСС.

"Это возможно", - сказал глава государства.

Вместе с тем, как передает "Интерфакс", Путин подчеркнул, что соответствующую заявку страна пока не подавала. Президент отметил, что для начала необходимо оценить потенциальные затраты на организацию такого крупного спортивного события.

Ранее руководитель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что после 2028 года Россия, вполне вероятно, поборется за право провести летние Олимпийские игры. По словам бывшего вице-премьера, страна доказала способность принимать топ-соревнования на примере ЧМ-2018.

Летняя Олимпиада 2020 года стартует 24 июля в Токио. В 2024 году летние ОИ примет Париж, в 2028 - Лос-Анджелес.