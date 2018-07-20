Члены семей обладателей FAN ID получат российскую визу бесплатно

Члены семей обладателей паспортов болельщиков в этом году смогут получить визу в Россию бесплатно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также напомнил, что иностранцы, воспользовавшись FAN ID, смогут посещать Россию без виз до конца года.

Члены семей иностранных болельщиков, получивших FAN ID, будут получать визы бесплатно для поездок в Россию до конца года. Об этом сказал президент Владимир Путин, передает "Интерфакс".

О возможном упрощении порядка выдачи российских виз для семей владельцев паспорта болельщика ранее заявили в МИД. Соответствующий законопроект подготовлен Минспортом.

После завершения ЧМ-2018 Путин заявил, что владельцы FAN ID смогут многократно посетить Россию без виз до конца года, а технологию паспорта болельщика распространят на все культурно-спортивные мероприятия.