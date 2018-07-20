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В России начали тестировать доконтактную профилактику ВИЧ

17:15
  • пятница
  • 20 июля 2018

В России на опытной группе начали тестировать доконтактную профилактику ВИЧ. В нее входит использование антиретровирусных препаратов с целью предотвращения инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Направлена программа, в частности, на наркопотребителей. Стоимость соответствующих мероприятий оценивают в 400 миллионов рублей.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский сообщил о начавшемся в России тестировании доконтактного способа профилактики ВИЧ-инфекции. Его слова приводит "Интерфакс".

"Пока она у нас еще не внедряется, но сейчас мы получили небольшое количество средств на опытную группу, чтобы посмотреть, будет ли это в условиях России работать. Посмотрим, может, быть удастся более широко это внедрить, если это действительно окажется эффективным", - сказал Покровский.

Он добавил, что направлена профилактика будет на наркопотребителей и мужчин, практикующих однополые сексуальные контакты. На мероприятия по профилактике и предупреждению заражения будет выделено 400 миллионов рублей.

Доконтактной профилактикой считается использование антиретровирусных препаратов с целью предотвращения инфицирования вирусом иммунодефицита человека. ДКП назначается ВИЧ-отрицательным пациентам сразу после прохождения теста на ВИЧ.

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