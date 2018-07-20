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Посол России назвал преждевременным разговор о саммите "нормандского формата"

17:40
  • пятница
  • 20 июля 2018

По словам посла России во Франции Алексея Мешкова, условия для возможного саммита в "нормандском формате" пока не созданы, так как Украина не выполнила прежние договоренности. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что основной задачей "нормандского формата" остается выработка прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Российский посол во Франции Алексей Мешков прокомментировал возможность проведения нового раунда переговоров лидеров стран "нормандского формата" по ситуации на Украине. Его слова приводит РИА "Новости".

"Что касается возможного саммита "нормандского формата", то условия для него пока не созрели. Сперва необходимо добиться полного выполнения Киевом прежних договоренностей лидеров стран нормандской четверки", - сказал Мешков, уточнив, что основной задачей "нормандского формата" остается выработка прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Вместе с тем дипломат призвал вернуть отношениям Москвы и Парижа характер стратегического партнерства. По словам Мешкова, между Россией и Францией сохраняются разногласия по ряду важных сюжетов международной повестки дня, однако шансы на достижение взаимопонимания есть, так как это в полной мере отвечает интересам двух стран.

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Минские соглашения не предполагают проведения референдума в Донбассе, но предусматривают региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству. Так вице-спикер прокомментировала информацию о предложении Владимира Путина Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ЛНР и ДНР под эгидой международных наблюдателей, чтобы прекратить военный конфликт.

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