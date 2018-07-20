ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

17:57
  • пятница
  • 20 июля 2018

Полиция задержала Армана Кудайбергенова, второго подозреваемого по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Мужчина дал признательные показания и сознался, что именно он ранил ножом спортсмена. Ранее в пятницу был задержан другой подозреваемый - Нуралы Киясов. Он также признал свою вину.

В Казахстане задержан Арман Кудайбергенов, второй подозреваемый по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщает "Интерфакс".
Спортивный мир скорбит из-за убийства фигуриста Дениса Тена

По информации полиции, 23-летний подозреваемый дал признательные показания. Он сознался, что нанес два ножевых ранения Тену. "Первый задержанный (Нуралы Киясов) тоже в своих показаниях говорит, что ножом бил Кудайбергенов" - сказал начальник городского Департамента внутренних дел Серик Кудебаев.

Ранее в Казахстане задержали первого подозреваемого в убийстве фигуриста - 24-летнего Нуралы Киясова. Он также сознался в содеянном.

19 июля в Алма-Ате злоумышленники ранили Тена ножом, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили с ранением бедра в тяжелом состоянии. Фигурист потерял три литра крови. Позднее он скончался.

Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, серебро - на чемпионате мира 2013 года и бронзу - на чемпионате в 2015 году.

Читайте также:
Главное сегодня
Полицейские и подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов
Полицейские и подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Полицейские и подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов
Полицейские и подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Полицейские и подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов
Полицейские и подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов
Фотография Дениса Тена
Фотография Дениса Тена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100