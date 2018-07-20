Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Полиция задержала Армана Кудайбергенова, второго подозреваемого по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Мужчина дал признательные показания и сознался, что именно он ранил ножом спортсмена. Ранее в пятницу был задержан другой подозреваемый - Нуралы Киясов. Он также признал свою вину.

В Казахстане задержан Арман Кудайбергенов, второй подозреваемый по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации полиции, 23-летний подозреваемый дал признательные показания. Он сознался, что нанес два ножевых ранения Тену. "Первый задержанный (Нуралы Киясов) тоже в своих показаниях говорит, что ножом бил Кудайбергенов" - сказал начальник городского Департамента внутренних дел Серик Кудебаев.

Ранее в Казахстане задержали первого подозреваемого в убийстве фигуриста - 24-летнего Нуралы Киясова. Он также сознался в содеянном.

19 июля в Алма-Ате злоумышленники ранили Тена ножом, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили с ранением бедра в тяжелом состоянии. Фигурист потерял три литра крови. Позднее он скончался.

Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, серебро - на чемпионате мира 2013 года и бронзу - на чемпионате в 2015 году.