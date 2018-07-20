Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию

Россия направила США конкретные предложения по организации возвращения беженцев в Сирию с учетом договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщили в Министерстве обороны, предлагается создать российско-американо-иорданскую группу и разработать план репатриации, в первую очередь, из Ливана и Иордании. На границах этих стран с Сирией уже созданы пропускные пункты. О готовности вернуться в страну в ближайшие дни заявили около трех тысяч человек.

С 2011 года, то есть с начала военных действий, Сирию покинули почти семь миллионов человек. Беженцы проживают в 45 странах мира. И для их возвращения на Родину необходимо не просто создать условия, а, по сути, восстановить страну. Россия уже проводит эту масштабную работу и приглашает присоединиться все международное сообщество, передает "ТВ Центр".

Первые предложения были направленны американской стороне. Это стало возможно благодаря переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

"Пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американско-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана", - сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизенцев.

На границе с Ливаном и Иорданией уже открыты пункты пропуска. Через три дня они перейдут на круглосуточный режим работы. В Дамаске развернут центр приема, распределения и размещения беженцев. В России сирийским властям будет помогать межведомственный координационный штаб Минобороны и МИД.

"Это организация межведомственного, а по отдельным мероприятиям, и межгосударственного взаимодействия по вопросам перемещения беженцев как из других стран, так и внутри Сирии. Во вторых, обеспечение функционирования пунктов пропуска. В третьих, контроль обустройства мест размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В четвертых, это обеспечение беженцев и внутреперемещенных лиц гуманитарной и медицинской помощью", - говорит Мизенцев.

И самое важное - восстановление социальных объектов, тех, что создают условия для нормальной жизни: школы, больницы, тепло- и гидростанции. За годы войны в стране в 2,5 раза сократилась добыча нефти, в два раза снизилось производство электроэнергии и сельхозпродукции, прекратили работу металлургические предприятия. Поднять сирийскую экономику без международного участия практически невозможно.

"Аргументированно разъясняем партнерам, что социально-экономическое восстановление и возвращением к родным очагам беженцев и временно перемещенных лиц представляют собой неотложную, приоритетную задачу международного характера, от решения которой зависит успех по окончательному искоренению терроризма и факторов, порождающих эту глобальную угрозу на сирийской земле. Серьезным препятствием на этом пути являются односторонние финансово-экономические санкции против Дамаска", - заявил представитель МИД Андрей Панов.

По предварительной оценке, в ближайшее время на Родину готовы вернуться почти два миллиона беженцев - в основном из приграничных стран: Турции, Ливана, Иордании, Ирака. В Сирии пока готовы разместить чуть больше трёхсот тысяч человек. На создание ещё около полумиллиона мест потребуется минимум три месяца. В ближайшую неделю дипломаты проведут переговоры с представителями заинтересованных в восстановлении Сирии стран.

Никита Васильев, Николай Жуков. "ТВ Центр".