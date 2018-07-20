В Роскосмосе ищут источник утечки о гиперзвуковом оружии. Главное

ФСБ проводит следственные действия в рамках уголовного дела по факту государственной измены в ракетно-космической отрасли. Фигурантами могут стать сотрудники центрального НИИ машиностроения - головного института Роскосмоса. Там в пятницу прошли обыски. По данным информагентств, около 10 человек подозреваются в передаче западным спецслужбам совершенно секретных материалов. Речь может идти о разработках в области гиперзвуковой техники.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве, главный офис Объединенной ракетно-космической корпорации в Москве: это места, куда с обысками пришли сотрудники Федеральной службы безопасности. Обе организации входят в структуру Роскосмоса, и в госкорпорации подтвердили: работники подведомственных предприятий действительно стали фигурантами уголовного дела о госизмене.

"Следственные мероприятия ведутся в тех зонах ответственности, в которых работали те или иные сотрудники. Я, к сожалению, не могу вам конкретно сказать, где это происходит. Все работает в штатном режиме. Никаких изменений по работе нет", - сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Подробностей уголовного дела пока не так много, по той причине, что речь идёт о передаче информации, предположительно, западным спецслужбам, на которой стоит гриф "совершенно секретно", передает "ТВ Центр". Известно, что это касается новейшего российского гиперзвукового оружия. Информационные агентства сообщают об обыске в кабинете главы исследовательско-аналитического центра ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. При этом уточняется: несмотря на высокий пост, у Пайсона не было доступа к секретным гиперзвуковым разработкам, но он мог иметь связь с людьми, в том числе, подчиненными, которые обладали допусками к подобной информации. Агентство "Интерфакс" проводит комментарий источника, близкого к следствию.

"Речь об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющей космической программы.

Предстоит выяснить, осознавали ли эти сотрудники научного института всю меру ответственности за передачу информации третьим лицам, даже при условии более высокого начальствующего положения этих лиц. Понимали ли они, каким образом этой информацией могут распорядиться?" – сказал источник.

О том, что Россия обладает новейшим и неуязвимым для систем противоракетной обороны гиперзвуковым оружием, весь мир узнал 1 марта этого года. Во время послания Федеральному собранию о нем рассказал Владимир Путин. Речь, в том числе, идет об авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе "Кинжал", который еще в декабре прошлого года начали поставлять в войска южного федерального округа. Управляемый крылатый боевой блок комплекса "Авангард". Скорость его полета в 20 раз превышает скорость звука, во время которого температура жаропрочного корпуса достигает 2000 градусов. Высота полёта — несколько десятков километров. Началось серийное производство. Когда эта информация стала общедоступной, западные спецслужбы поспешили заявить, что знали об этих разработках задолго до громкой презентации. Не исключено, что вели и свою работу по созданию аналогов.

"У нас есть жаропрочные материалы, которые пока Соединенные Штаты Америки и другие развитые страны мира не смогли получить, поскольку у них нет таких скоростных летательных аппаратов, с такими скоростями. По всей видимости, у них есть проблема с выбросом формы. Аэродинамикой этого летательного аппарата", - говорит заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Стоит отметить, что ни в ФСБ, ни в Роскосмосе официально пока не сообщают, какие именно данные передавали сотрудники предприятий, и что, не маловажно — представителям каких спецслужб из каких стран. Но судя по тому, что идёт проверка зарубежных связей работников компаний, информация о заказчике у ФСБ все же имеется.

Дмитрий Гусев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".