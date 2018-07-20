Путин призвал актуализировать правила визового режима России

Владимир Путин заявил о необходимости актуализировать правила визового режима России на основе паспорта болельщика. По словам главы государства, принятые специально к ЧМ-2018 нормативные акты могут быть закреплены в законодательстве. Ранее президент заявил, что владельцы FAN ID смогут многократно посетить Россию без виз до конца 2018 года, а соответствующую технологию распространят на все культурно-спортивные мероприятия.

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по развитию физкульты и спорта и набсовета оргкомитета "Россия - 2018" заявил о необходимости актуализации правила визового режима страны. Слова главы государства приводит ТАСС.

"На основе паспорта болельщика возможно актуализировать правила визового режима, которые в целом требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что многие страны и международные организации намерены перенять российский опыт использования FAN ID (паспорт болельщика), а принятые специально к мундиалю нормативные акты могут быть закреплены в законодательстве для дальнейшего использования.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что Россия должна "подавать пример открытости", а также всячески поддерживать желание зарубежных гостей вновь посещать страну.

После завершения Чемпионата мира по футболу Путин заявил, что владельцы FAN ID смогут многократно посетить Россию без виз до конца 2018 года, а соответствующую технологию распространят на все культурно-спортивные мероприятия. Государственная дума уже ведет работу над соответствующим законопроектом.

Позднее глава государства сообщил, что члены семей обладателей паспортов болельщиков в 2018 году смогут получить визу в Россию бесплатно.