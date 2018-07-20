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Господдержка объектов ЧМ-2018 продлится пять лет

18:21
  • пятница
  • 20 июля 2018

Владимир Путин заявил, что поддержка государством объектов ЧМ-2018 продлится пять лет. По словам президента, к 2024 году они должны быть самодостаточны и стать центрами развития общественной, деловой и культурной жизни. Минспорта уже поручено доложить о механизмах и сроках передачи регионам тренировочных полей и стадионов.

В ходе своего вступления на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета "Россия-2018" президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет поддерживать объекты Чемпионата мира по футболу 2018 года в течение пяти лет. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет с тем, чтобы к 2024 году они были самодостаточны, служили центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни", - сказал президент.

По словам Путина, в осуществлении задуманного Россия может опираться как на свой собственный опыт управления наследием крупных спортивных соревнований, так и на международные практики. Так, Министерству спорта уже поручено доложить о механизмах и сроках передачи регионам тренировочных полей и стадионов, а также о формировании детских футбольных центров.

Ранее Путин назвал возможным проведение в России летних Олимпийских игр. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что перед подачей соответствующей заявки необходимо оценить финансовую сторону вопроса.

Мундиаль завершился 15 июля. В финале в "Лужниках" Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира. Третье место заняла команда Бельгии, в матче за "бронзу" одолевшая англичан - 2:0. Спортивное событие принимали одиннадцать городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

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