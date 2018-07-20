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Минтруд предложил график выходных и праздников на 2019 год

18:37
  • пятница
  • 20 июля 2018

Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Минтруд разработал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления правительства предусматривает перенос выходных дней с субботы и воскресенья, 5-6 января (совпадают с нерабочими праздничными днями), на четверг и пятницу, 2-3 мая. Выходной день с субботы, 23 февраля, предлагается перенести на пятницу, 10 мая.

Таким образом, в соответствии с предложенным Минтрудом графиком россиян в январе 2019 года ждут восьмидневные каникулы. В мае 2019 года россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

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