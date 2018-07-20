Путин обсудил с Меркель международные и региональные проблемы

Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры по телефону. В Кремле уточнили, что затрагивались некоторые международные и региональные проблемы. Ранее Меркель заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп должны встречаться регулярно, а ситуация, при которой российского лидера уже три года не было в США, является ненормальной.

В пресс-службе Кремля сообщили о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом пишет ТАСС.

"Затрагивались некоторые международные и региональные проблемы", - отметили в пресс-службе.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков завил, что условия для возможного саммита лидеров стран "нормандского формата", куда также входят Германия и Украина, пока не созданы, так как Киев не выполнил прежние договоренности.

20 июля Меркель отметила, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встречаться регулярно. Ситуацию, при которой российского лидера уже три года не было в США, она назвала ненормальной.