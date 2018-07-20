Министры обороны России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с израильским коллегой Авигдором Либерманом ситуацию в юго-западной части Сирии. Также затрагивались вопросы российско-израильского взаимодействия по линии оборонных ведомств. Ранее Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

В Министерстве обороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу по телефону обсудил со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом ситуацию в юго-западной части Сирии. Об этом пишет ТАСС.

"В ходе беседы обсуждались вопросы российско-израильского взаимодействия по линии оборонных ведомств. Также состоялся обмен мнениями по ситуации в юго-западной части Сирии и другим актуальным вопросам региональной безопасности в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.

20 июля президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

Ранее Россия направила Соединенным Штатам конкретные предложения по организации возвращения беженцев в Сирию с учетом достигнутых между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностей. В Минобороны подчеркнули, что предлагается создать российско-американо-иорданскую группу и разработать план репатриации.