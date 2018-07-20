Украина отмечает 1030-летие крещения Руси расколом Церкви

В следующую субботу Русская православная церковь масштабно отметит 1030-летие крещения Руси. Как сказал Лев Гумилев, "победа православия подарила Руси ее тысячелетнюю историю". Не крести князь Владимир Русь, наша история, наш язык, наши традиции, геополитическая карта мира — всё было бы другим. И очень многим это не нравится. Не нравится настолько, что, похоже, наша Церковь второй раз за свою более чем тысячелетнюю историю оказалась перед угрозой великого раскола.

1030-летие крещения Руси Киев планирует встречать широко. На три дня будет перекрыт центр города для проведения торжественных молебнов и ходов. Примерно уже понятна и риторика украинских властей, которая непременно прозвучит в дни празднования. Так, по мнению президента Порошенко, которое он озвучил сербскому телевидению, отмечать это событие имеет право только Украина, поскольку Владимир Красное Солнышко крестил именно Незалежную.

"Украина 28 июля будет отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - заявил Петр Порошенко.

От заявления Порошенко Украинская православная церковь в шоке. В таком же состоянии, по предположению ее представителей, находился бы и равноапостольный князь, который искренне верил, что собирает земли русские. Пользователи Сети и вовсе выражают сомнения в психическом здоровье президента. Но, что тут поделаешь, если история, явно не его конек.

"Владимир крестил Великое княжество Киево-Новгородское. И соответственно, Киев всегда с тех пор назывался "мать городов русских". Вообще термин Украина появился только в XIX веке. И то Украина не имела никакой государственности до большевистского переворота. Всякого рода казачьи вольницы во все века на Украине никогда не имели государственности", - объясняет политолог Виктор Аксючиц.

Но это, по мнению свидомых, провокация и кремлевская пропаганда. В которую не то что верить, даже слушать нельзя. Иначе ненароком можно обрусеть. Впрочем, теория о крещении исключительно Украины, о которой Владимир Святой и слыхом не слыхивал, лишь малая часть сакральных знаний о событиях тысячелетней давности. Истинное учение гласит: на самом деле равноапостольный князь обратил свои земли не в православие, а в католичество.

"Киевска церква" - это якобы Владимир крестил Русь до того, как состоялся Великий раскол. Поэтому униаты – это и есть исконная Киевская церковь. А то, что раскол 1054 года лишь формально обозначил тот раскол, который существовал уже 200 лет, и Владимир папских нунциев из Киева, сказал им: "До свидания", и Ольга их изгоняла, и Аскольд и Дир их не приняли, это во внимание не принимается", - говорит политолог Дмитрий Скворцов.

Как не принимаются и другие очевидные факты. Например, в вопросе о создании автокефалии — единой поместной Украинской православной церкви, независимой от Москвы. Согласно опросам, эту идею, с которой носились практически все украинские президенты, сегодня поддерживает только треть населения страны. Остальные либо против, либо не определились, либо проявляют к ней полное безразличие. Возможно потому, что Порошенко, заявляя о ее необходимости, и не скрывает, что вопрос веры тут совершенно не причем. Все дело в геополитике.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - заявлял он.

Примечательно, что это заявление Порошенко, хоть и сделал во время общенационального паломничества, приуроченного к годовщине крещения Руси, но в униатском монастыре на Западной Украине.

"Униаты, которые не имеют отношения никакого к православию, во-первых. Во-вторых, униаты, которые сами о своей автокефалии, что-то не заботятся от Рима, которые находятся в прямом подчинении Ватикана. Но Порошенко там решил поговорить об автокефалии и просил молиться и бороться", - говорит Скворцов.

Митрополит Волоколамский Илларион заявил, что автокефалия Украинской православной церкви Киевского патриархата повлечет серьезные последствия для всего православного мира. По сути сравнимые с теми, что раскололи христианство в 1054 году. Получается, что именно за раскол церкви и призывает молиться Порошенко. Но удивляться нечему. Мнение канонической церкви его не то что бы интересует, скорее мешает.

"Девиз любого украинца, особенно у власти: "Бегом от Москвы". Поэтому, конечно же, нужно рубить эту последнюю связь. Поэтому с идеи автокефалии начал Кравчук, который собственно и создал так называемый киевский патриархат. Вот, если Московский патриархат берет начало от самого Христа, принадлежит той церкви, которую создал Христос, то Киевский патриархат создал Леонид Кравчук", - говорит Дмитрий Скворцов.

Но это абсолютно никого не смущает. Как и то, что, по сути, на Украине уже существует, как минимум, две ни от кого не зависящие церкви, точнее, организации так себя называющие: Украинская православная церковь Киевского патриархата, созданная митрополитом Филаретом в отместку за то, что в начале 90-ых его не назначили главой Русской православной церкви, и Украинская автокефальная православная церковь, также никем не признанная, появившаяся еще во времена революции при активном участии украинских националистов. Для какой именно церкви украинский президент еще в апреле попросил автокефалию у Константинополя — непонятно. Но совершенно ясно, что для Порошенко это лишь политтехнология, примененная в преддверии выборов.

"Порошенко хватается за последнее, что дает ему возможность хоть как-то сохранить власть и сохранить единство того государства, которое называется Украина. Для этого он пытается насильственным образом объединить все православные церкви. И, главная задача его — это присоединить Московскую патриархию к украинской церкви", - объясняет политолог Виктор Аксючиц.

"У него остается один шанс для поднятия своего рейтинга, который сейчас стремится к нулю, который сейчас находится на грани статистической погрешности – это понравиться украинствующим радикалам, неонацистам. Ничего кроме идеи автокефальной церкви, он им предложить не может", - говорит политолог Дмитрий Скворцов.

Воплощение этой идеи может закончиться катастрофой не только для Порошенко, но и для всей Украины. Всем очевидно, что власть стране сейчас принадлежит меньшинству. Очень активному и агрессивному, но лишь до тех пор, пока большинство это позволяет. Религиозный вопрос как раз и может стать той красной линией, переход которой будет означать конец нынешнего режима.

"Рано или поздно, а скорее раньше, если возникнут такие коллизии, о которых мы говорим, то есть вот давление уже на религиозное сознание народа, православное сознание русского населения на Украине, то это приведет к взрыву, который решит все вопросы", - полагает Аксючиц.

Кроме того, есть и еще одно серьезнейшее последствие, о котором многие сейчас просто не задумываются. Единая поместная украинская православная церковь, если она всё же появится, по мнению экспертов, наверняка долго не просуществует. Уже сейчас Греко-католическая церковь Украины, не смущаясь, заявляет о необходимости так называемого экуменического диалога. Который на деле приведет к одному - новой унии, и, по сути, уничтожению православия на Украине. Униаты, в общем-то, и не скрывают свою конечную цель. После визита в 2001 году Папы Римского на Украину многие католические газеты вышли с заголовками "реванш истории".

"Они не стесняются признавать, что главная цель – это возвращение народа Украины под туфлю Папы Римского, что было с 1596 года, когда здесь была введена Брестская уния, против которой и все казацкие восстания поднимались, заканчивая Богданом Хмельницким", - говорит Скворцов.

То, что создание автокефалии на Украине в любом случае приведет к непредсказуемым последствиям, понимают многие. Вероятно поэтому патриарх Константинопольский Варфоломей, у которого Порошенко запросил томос - разрешение на самоуправление, не торопится с решением. Окончательный ответ он пообещал дать только после переговоров со всеми поместными церквями.

Александр Огородников, Татьяна Каминская, Евгений Рыбин, Георгий Куршубадзе. "В Центре событий".