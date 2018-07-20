Александр Овечкин пообщался с волонтерами штаба Собянина

Хоккеист Александр Овечкин в пятницу посетил штаб Сергея Собянина, где сыграл с волонтерами в настольный футбол и ответил на их вопросы.

Александр Овечкин в пятницу посетил штаб Сергея Собянина, где поговорил с волонтерами. Хоккеист сыграл с собравшимися в настольный футбол и ответил на вопросы.

Нападающий "Вашингтон кэпиталз" рассказал о причинах своего успеха. По словам Овечкина, ему помогли не только тренировки, но и поддержка семьи.

"Мой отец посвятил свою жизнь мне, тому, чтобы я стал тем, кем сейчас являюсь. Никто, конечно, не знал, чего мне удастся добиться, но я хотел быть хоккеистом, и вся моя семья поддерживала меня в этом", – рассказал Овечкин.

Отвечая на вопрос, тяжело ли поднимать Кубок Стэнли над головой, хоккеист пошутил, что не будет летом заниматься в тренажерном зале, потому что руки он им накачал.

Также Овечкин рассказал о том, что пожелал бы Сергею Собянину. По мнению хоккеиста, ему следует продолжать работу "в том же духе".