Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Переводчица и писательница Мария Спивак умерла на 56-м году жизни. О дате похорон будут объявлены позже.Наиболее известными работами Спивак являются ее переводы книг о Гарри Поттере.

Директор издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман у себя в Facebook сообщила о смерти переводчицы и писательницы Марии Спивак.

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP", - написала Штейнман.

Спивак было 55 лет. О дате похорон будут объявлены позже.

Наиболее известными работами Спивак являются ее переводы книг британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Изначально они были неофициальными, и правообладатели требовали удалить их с фанатских сайтов. Вместе с тем поклонники творчества Роулинг не раз высказывались о работе Спивак критически. В частности, недовольство вызывали адаптации на русский язык имен героев.

При этом Спивак написала и два собственных романа, а именно "Год черной луны" и A World Elsewhere.