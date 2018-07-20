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Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

19:31
  • пятница
  • 20 июля 2018

Переводчица и писательница Мария Спивак умерла на 56-м году жизни. О дате похорон будут объявлены позже.Наиболее известными работами Спивак являются ее переводы книг о Гарри Поттере.

Директор издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман у себя в Facebook сообщила о смерти переводчицы и писательницы Марии Спивак. 

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP", - написала Штейнман.

Спивак было 55 лет. О дате похорон будут объявлены позже.

Наиболее известными работами Спивак являются ее переводы книг британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Изначально они были неофициальными, и правообладатели требовали удалить их с фанатских сайтов. Вместе с тем поклонники творчества Роулинг не раз высказывались о работе Спивак критически. В частности, недовольство вызывали адаптации на русский язык имен героев.

При этом Спивак написала и два собственных романа, а именно "Год черной луны" и A World Elsewhere.

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