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Белый дом не поддерживает предложение о референдуме в Донбассе

19:44
  • пятница
  • 20 июля 2018

В Белом доме США отвергли возможность проведения референдума в Донбассе. По словам официального представителя Совета национальной безопасности Гарретта Маркиса, подобное противоречит минским соглашениям. Ранее СМИ писали, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР под эгидой международных наблюдателей.

Официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме США Гарретт Маркис прокомментировал информацию о том, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум в Донбассе и тем самым прекратить военный конфликт. Слова Маркиса приводит ТАСС.

"Эти соглашения [минские договоренности] не допускают возможность проведения референдума", - сказал представитель СНБ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время личного общения с Трампом в Хельсинки Путин предложил американскому коллеге провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках под эгидой международных наблюдателей, чтобы прекратить войну и дать жителям региона спокойно высказать свою точку зрения.

После этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что нежелание Киева выполнять минские соглашения требует новых вариантов урегулирования внутриукраинского кризиса, а в Верховной раде Украины отвергли возможность подобного развития событий, сославшись на закрепленный в минских договоренностях пункт о региональных выборах по украинскому законодательству в Донбассе.

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