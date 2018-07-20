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Москалькова: Бутина арестована по надуманным обвинениям

20:02
  • пятница
  • 20 июля 2018

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные правозащитные организации побудить США освободить гражданку России Марию Бутину. Она была арестована в Вашингтоне по обвинению в осуществлении деятельности иноагента без регистрации при Минюсте США.

Гражданка России Мария Бутина вела в США не шпионскую, а общественную деятельность и была арестована в Вашингтоне по надуманным обвинениям на основе переписки. Об этом говорится в официальном комментарии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Чем заинтересовала студентка Бутина американские спецслужбы

В своем заявлении омбудсмен обращается за помощью к международным правозащитным организациям и просить их побудить власти США освободить россиянку. Американский суд ранее отказался отпустить ее под залог, поэтому в настоящий момент Бутина содержится в следственном изоляторе в Вашингтоне. Она пробудет там до начала процесса по ее делу.

"О каких-либо доказательствах совершения данного преступления не сообщается. Насколько известно, обвинения построены на основе переписки Марии Бутиной, в которой прослеживается желание российской гражданки проводить встречи россиян и американцев для налаживания контактов и обсуждения российско-американских отношений. К шпионажу это не имеет никакого отношения", - утверждается в сообщении на сайте Москальковой.

О задержании Бутиной было объявлено 16 июля после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По данным Минюста США, с 2015 по 2017 год россиянка работала на российского чиновника высокого ранга; она прибыла в Штаты по студенческой визе и налаживала контакты с американскими чиновниками.

18 июля ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Бутиной предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

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