Пострадавший от отравления в Эймсбери мужчина выписан из больницы

Из больницы выписали британца Чарльза Роули, которого ранее госпитализировали с отравлением нервно-паралитическим веществом. До этого в Эймсбери прибыли эксперты ОЗХО. Они собрали необходимые образцы и направили их для изучения в лабораторию.

Британец Чарльз Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, выписан из больницы. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в Великобританию для изучения обстоятельств отравления в Эймсбери. Они собрали необходимые образцы и направили их в лабораторию.

13 июля представители российского посольства в Великобритании сообщили, что Москва рассчитывает получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено в Эймсбери и какое место этот инцидент занимает в общей картине с отравлениями в стране.

30 июня стало известно, что британскую пару Дон Стерджесс и Чарльза Роули госпитализировали из Эймсбери с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней. В британских правоохранительных органах полагают, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок", следы которого, по данным местных спецслужб, обнаружили при расследовании "дела Скрипалей" в Солсбери.