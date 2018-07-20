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Путин поблагодарил волонтеров за работу на ЧМ-2018

22:20
  • пятница
  • 20 июля 2018

Владимир Путин поблагодарил волонтёров за их работу на чемпионате мира. Добровольцы-помощники немало поспособствовали тому, что турнир стал ярким праздником. Планы дальнейшего использования наследия чемпионата Владимир Путин обсудил там же, на стадионе, на заседании президентского Совета по развитию спорта и Наблюдательного совета оргкомитета соревнований.

В дни матчей чемпионата мира по футболу загрузка стадиона "Калининград" был аншлаг - на трибунах разместились 35 тысяч человек. А в пятницу наставник нашей сборной Станислав Черчесов провёл здесь тренировку для тех, кто только мечтает выйти на это поле. За процессом наблюдал и президент. Черчесов воспользовался случаем и попросил главу государства подписать билет, передает "ТВ Центр".
Господдержка объектов ЧМ-2018 продлится пять лет

Без автографов не обошлось и на трибунах, где президента ждали волонтёры чемпионата. У каждого позади два года подготовки и строгий экзамен. Который они, по признанию самого Путина, выдержали на отлично. Несмотря на загрузку, а иногда и не самый юный возраст.

Оценить результаты проделанной работы теперь смогут воспитанники футбольных клубов, которые уже начали тренировки на новых футбольных полях. Именно так - каждой команде свой стадион, каждому стадиону свою команду - должна работать новая инфраструктура. Программа поддержки рассчитана на ближайшие пять лет. Но прежде чем выделять средства, необходимо отчетливо понимать судьбу каждого объекта.

Владимир Путин: Сколько всего объектов, которые нам нужно будет занять?

Павел Колобков: 12 стадионов и 95 футбольных площадок.

Путин: Вот знаете, чего бы я хотел от вас - чтобы вы показали мне план использования каждого объекта. Передаете - хорошо, передаете. Загружаете чем-то - чем. Это должно быть очень конкретно, не просто общие пожелания, общие пожелания закончатся тем, что там опять желающих рынки открыть. А нам нужна полная загрузка.

Современные спортивные объекты  - далеко не единственное, чем Россия смогла удивить на этом мундиале. На футбольном первенстве впервые была задействована система видеопомощи арбитрам. Еще одно новшество - более 700 бесплатных поездов, которые курсировали в дни матчей. Обладатели паспорта болельщика могли беспрепятственно добраться в нужный город.

"Чемпионат не только разрушил стереотипы. Он поднял безусловно волну неподдельного интереса к России. Уверен, мы должны подавать пример открытости и поддержать желание тысяч болельщиков вернуться к нам вновь. Уже решено продлить до 1 января следующего года безвизовый режим для владельцев FAN ID", - сказал Владимир Путин.

Российскую разработку - паспорт болельщика - готовы использовать многие страны и международные организации. Власти как раз изучают возможность выдачи многократных и многолетних виз иностранным болельщикам, которые имеют FAN ID. Особое внимание Владимир Путин уделил работе антидопинговой комиссии.

"Отмечу результативность независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством почетного члена МОК Виталия Георгиевича Смирнова. Поставленные цели достигнуты, все конструктивные требования ВАДА и МОК учтены. Национальный план противодействия допингу в спорте реализуется", - заявил Путин.

Прозвучал вопрос и о летней Олимпиаде. Владимир Путин не исключил возможность того, что Россия будет претендовать на проведение игр. Обсудили на встрече и экономические итоги чемпионата. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил подумать о том, чтобы и дальше продавать на стадионах пиво.

- Мы продали пива на 89 миллионов рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть. Все-таки мужчины любят пиво.

- Не все. В Татарстане может больше любят?

 - Ну, мне стыдно мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях - православных.

- Вы молодец какой.

Президент над предложением обещал подумать. Тем более, что впереди Лига наций УЕФА и Евро 2020. Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Калининград, где пройдут матчи, уже готовятся вновь удивлять иностранных болельщиков.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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