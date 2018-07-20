Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы планирует провести объезд избирательных участков, которые создаются за пределами города. В Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Все 209 пунктов должны быть оборудованы по московскому стандарту, оснащены системами видеонаблюдения и элементами доступной среды для инвалидов. Предусмотрены и места для наблюдателей от кандидатов и Общественной палаты.

В избирательном штабе Сергея Собянина проходят тренинги и мастер-классы, обучение правилам активной агитационной кампании. В штаб записались более двух тысяч добровольцев ФИФА, которые работали на чемпионате мира по футболу - и теперь это целая дивизия - 10300 волонтеров. Во многом благодаря им будет сформирована предвыборная программа кандидата, на основе собранных волонтерами мнений москвичей о проблемах в каждом районе города. Уже удалось накопить более шести тысяч наказов избирателей, передает "ТВ Центр".

"Люди шлют на сайт, люди приносят лично. С ними мы встречаемся. И проблемы, пожелания, мы это фиксируем. Часть этих проблем мы решаем в текущем режиме. Потому что волонтеры вылавливают эти проблемы, выезжают на место, фиксируют их и начинается поиск решения проблем", - рассказал руководитель избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков.

Отдельное внимание уделяется проблемам групп населения, например, обманутых дольщиков. Но уже собранные наказы - только начало работы, приток новых добровольцев только приветствуется. В штабе обрисовали портрет среднестатистического волонтера — ему 33 года, имеет хорошее образование. Женщин, желающих представлять интересы Сергея Собянина, чуть больше, чем мужчин.

"Он мне импонирует, как мужчина, скажем так. Сильный руководитель, он всегда интересует всех. За сильным руководителем всегда все идут. Москва наша стала более красивой, комфортной, безопасной", - считает волонтер избирательного штаба Сергея Собянина Елена Ивановская.

Пообщаться с волонтерами в предвыборный штаб Сергея Собянина приехал хоккеист Александр Овечкин. Он примерил костюм добровольца, поиграл с присутствующими в настольный футбол и рассказал, чем ему нравится современная Москва.

"Москва меняется только в лучшую сторону. Москва всегда была красивой, один из самых красивых городов, но сейчас, даже когда ты едешь по улицам, ты видишь то, что все чисто, все аккуратно, все красиво, все сделано с душой. Самое главное, чтобы это не останавливалось, а только развивалось", - поделился своим мнением Александр Овечкин.

Другие претенденты на должность мэра Москвы сейчас также активно заняты формированием предвыборной программы. В штабе Михаила Дегтярева, его называют одним из самых опытных кандидатов в этой кампании. Представитель ЛДПР уже баллотировался на пост главы города в 2013 году. Дегтярев и лидер партии Владимир Жириновский планируют представить основные направления развития столицы в понедельник на специальной большой пресс-конференции.

"Наш кандидат выйдет, обязательно, во все части города Москвы. Большое внимание он уделит новым территориям - территориям Новой Москвы. Экологическим проблемам, проблемам, связанным с развитием демократии в столице, ну и, конечно же, тем вопросам, которым он уделяет всегда очень много внимания - это социальные вопросы, связанные с образованием и медициной в столичном регионе", - рассказал руководитель предвыборного штаба кандидата на должность Мэра Москвы Михаила Дегтярева Борис Чернышов.

Кандидат Илья Свиридов встретился с жителями района Свиблово, которые обратились к нему с просьбой помочь остановить снос гаражей под строительство общежития. Представитель партии "Справедливая Россия" пообещал заняться этим вопросом.

Внимание кандидата привлекла и судьба бездомных животных, содержащихся в приюте на востоке столицы. По словам зоозащитников, собакам не хватает питания и места. Хотя, как заметил Илья Свиридов, средств, которые выделяет Москва на безнадзорных животных, вполне достаточно.

"Более 800 миллионов рублей в год тратится на безнадзорных животных. Для того, чтобы системно решать такую проблему, я буду проводить круглый стол вместе с зоозащитниками, с экспертами, будем искать решение этой проблемы содержания безнадзорных животных", - пообещал кандидат на должность Мэра Москвы Илья Свиридов.

Предвыборная гонка еще только набирает обороты. Единый день голосования назначен на 9 сентября.

Александр Огородников. "ТВ Центр".