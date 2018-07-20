Помпео выразил надежду на встречу Трампа и Путина осенью

В Вашингтоне рассчитывают на новую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа осенью 2018 года. По словам госсекретаря США Майка Помпео, американский народ понимает важность продолжения диалога глав двух государств. Ранее США направили в Кремль приглашение Владимиру Путину нанести осенью официальный визит в столицу Штатов.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео надеется на новую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа осенью 2018 года. Его слова приводит "Интерфакс".

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог", - сказал госсекретарь США.

20 июля Трамп сообщил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным и следующая встреча с российским лидером уже прорабатывается.

Ранее США направили в Кремль приглашение Владимиру Путину нанести осенью официальный визит в Вашингтон.

Первая в истории полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Главы государств обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры говорили о проблемах международной стабильности и безопасности, в частности о договорах об СНВ и РСМД.