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Помпео выразил надежду на встречу Трампа и Путина осенью

20:29
  • пятница
  • 20 июля 2018

В Вашингтоне рассчитывают на новую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа осенью 2018 года. По словам госсекретаря США Майка Помпео, американский народ понимает важность продолжения диалога глав двух государств. Ранее США направили в Кремль приглашение Владимиру Путину нанести осенью официальный визит в столицу Штатов.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео надеется на новую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа осенью 2018 года. Его слова приводит "Интерфакс".

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог", - сказал госсекретарь США.

20 июля Трамп сообщил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным и следующая встреча с российским лидером  уже прорабатывается. 

Ранее США направили в Кремль приглашение Владимиру Путину нанести осенью официальный визит в Вашингтон. 

Первая в истории полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Главы государств обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры говорили о проблемах международной стабильности и безопасности, в частности о договорах об СНВ и РСМД.

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