Армия Израиля ударила по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные атаковали восемь позиций ХАМАС в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. Вооруженные силы применили танки и артиллерию для обстрелов, сообщают местные СМИ. После этого на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

Израильская армия начала массированную атаку позиций ХАМАС в секторе Газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Боевые действия активизировались в регионе после того, как вооруженные силы Израиля применили танки и артиллерию для обстрелов в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. Целями стали восемь позиций ХАМАС.

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

В пятницу в результате перестрелок с солдатами армии обороны Израиля погибли четыре палестинца.