Жертвами крушения автобуса-амфибии в США стали 17 человек

В результате крушения экскурсионного автобуса-амфибии на озере Тейбл-Рок в штате Миссури погибли 17 человек. Еще семеро пострадали. По предварительной версии, причиной случившегося стали плохие погодные условия.

В американском штате Миссури на озере Тейбл-Рок перевернулся экскурсионный автобус-амфибия, жертвами крушения стали по меньшей мере 17 человек. Об этом пишут "Известия".

Еще семь человек пострадали. По информации правоохранительных органов, среди погибших были дети.

Инцидент произошел 19 июля. По предварительной версии, причиной случившегося стали плохие погодные условия. Расследование ЧП продолжается.