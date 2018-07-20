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На выходные закроют вестибюли четырех станций московского метро

21:46
  • пятница
  • 20 июля 2018

С 22:00 пятницы, 20 июля, до открытия метро в понедельник, 23 июля, будут закрыты западный вестибюль станции "Рязанский проспект", а также южные вестибюли станций "Люблино" и "Марьино". При этом с субботы, 21 июля, и до открытия метро в пятницу, 27 июля, будет недоступен вестибюль станции "Каховская".

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили о закрытии в предстоящие выходные вестибюлей четырех станций столичной подземки, передает "Интерфакс".

С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник будут недоступны западный вестибюль станции "Рязанский проспект", а также южные вестибюли станций "Люблино" и "Марьино". При этом с 23 по 27 июля южные вестибюли "Марьино", "Люблино" и "Орехово" будут закрыты уже с 22:00.

Вместе с тем с субботы и вплоть до открытия метро в пятницу, 27 июля, закроют вестибюль станции "Каховская" - попасть туда можно будет через "Севастопольскую".

Ранее заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, уже в 2018 году начнутся работы по замене букв "М" у входов всех станций столичной подземки. Крайний срок завершения обновления - 2019 год. Сами буквы останутся красными, при этом ножки знаков будут подсвечиваться в цвет соответствующей линии метро.

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