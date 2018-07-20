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В Дагестане неизвестные напали на сотрудников ДПС

22:20
  • пятница
  • 20 июля 2018

В Дагестане совершено нападение на наряд ДПС. Источник агентства "Интерфакс" сообщил о двух погибших.

Неизвестные напали на сотрудников ДПС в Дагестане. Предварительно, погибли двое полицейских.

"Нападение произошло в Кизилюртовском районе Дагестана, погибли два сотрудника ГИБДД", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Также сообщается об одном пострадавшем полицейском. Правоохранительные органы официально пока не прокомментировали инцидент.

По данным РИА Новости, неизвестные на трассе около города Кизилюрт напали на наряд ДПС, в результате перестрелки один полицейский погиб, другой получил тяжелые ранения.

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