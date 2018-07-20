В Дагестане неизвестные напали на сотрудников ДПС

В Дагестане совершено нападение на наряд ДПС. Источник агентства "Интерфакс" сообщил о двух погибших.
Неизвестные напали на сотрудников ДПС в Дагестане. Предварительно, погибли двое полицейских.
"Нападение произошло в Кизилюртовском районе Дагестана, погибли два сотрудника ГИБДД", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Также сообщается об одном пострадавшем полицейском. Правоохранительные органы официально пока не прокомментировали инцидент.
По данным РИА Новости, неизвестные на трассе около города Кизилюрт напали на наряд ДПС, в результате перестрелки один полицейский погиб, другой получил тяжелые ранения.