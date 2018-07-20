Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту

Россия и Франция сообща займутся доставкой гуманитарной помощи жителям сирийской Восточной Гуты. Отдельное внимание уделят управляемым Сирийским арабским Красным Полумесяцем больницам. В гуманитарном грузе будут медицинские изделия первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, а также основные препараты для лечения 15 000 легких травм.

Российское Министерство иностранных дел опубликовало совместное с Францией коммюнике, в котором сообщается о планах двух стран сообща доставить гуманитарную помощь жителям сирийской Восточной Гуты в ближайшие дни. Об этом пишет РИА "Новости".

В документе отмечается, что отдельное внимание уделят помощи в управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем больницах. В гуманитарном грузе будут медицинские изделия первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, а также основные препараты для лечения 15 000 легких травм.

Кроме того, Москва и Париж выражают намерение продолжать координацию между "Ограниченной группой" (Small Group) и астанинским форматом урегулирования ситуации в САР.

Ранее Россия направила Соединенным Штатам конкретные предложения по организации возвращения беженцев в Сирию с учетом достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом договоренностей. В Минобороны подчеркнули, что предлагается создать российско-американо-иорданскую группу и разработать план репатриации.