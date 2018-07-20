ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту

22:34
  • пятница
  • 20 июля 2018

Россия и Франция сообща займутся доставкой гуманитарной помощи жителям сирийской Восточной Гуты. Отдельное внимание уделят управляемым Сирийским арабским Красным Полумесяцем больницам. В гуманитарном грузе будут медицинские изделия первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, а также основные препараты для лечения 15 000 легких травм.

Российское Министерство иностранных дел опубликовало совместное с Францией коммюнике, в котором сообщается о планах двух стран сообща доставить гуманитарную помощь жителям сирийской Восточной Гуты в ближайшие дни. Об этом пишет РИА "Новости".

В документе отмечается, что отдельное внимание уделят помощи в управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем больницах. В гуманитарном грузе будут медицинские изделия первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, а также основные препараты для лечения 15 000 легких травм.

Кроме того, Москва и Париж выражают намерение продолжать координацию между "Ограниченной группой" (Small Group) и астанинским форматом урегулирования ситуации в САР.

Ранее Россия направила Соединенным Штатам конкретные предложения по организации возвращения беженцев в Сирию с учетом достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом договоренностей. В Минобороны подчеркнули, что предлагается создать российско-американо-иорданскую группу и разработать план репатриации.

Читайте также:
Новости по теме
Гуманитарная помощь в Сирии
Гуманитарная помощь в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100