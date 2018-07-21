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Тысячи людей простились с Денисом Теном в Алма-Ате

10:16
  • суббота
  • 21 июля 2018

Завершилось прощание с погибшим от ножевого ранения казахстанским фигуристом Денисом Теном. Оно проходило в Алма-Ате. Проститься со спортсменом пришли тысячи человек.

Тысячи жителей Алма-Аты пришли во дворец спорта имени Балуана Шолака, чтобы проститься с казахстанским фигуристом, бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года Денисом Теном. Об этом сообщает РИА Новости.

На гражданской панихиде министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы сказал, что в этот день весь мир скорбит вместе с Казахстаном. Он зачитал телеграмму соболезнования семье спортсмена от главы государства Нурсултана Назарбаева.

После окончания церемонии гроб с телом Дениса Тена, накрытый флагом Казахстана, вынесли офицеры Минобороны под нескончаемые аплодисменты всего зала, сообщает "Интерфакс". Впереди шли военнослужащие. Они несли подушечки с многочисленными медалями и наградами спортсмена.

В Астане тоже почтили память спортсмена. Гражданская панихида прошла в спортивном комплексе "Барыс-Арена". Там собрались представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, а также жители столицы. Всего на прощание с фигуристом пришли сотни людей.

Похороны Дениса Тена состоятся на кладбище в поселке Дружба в пригороде Алма-Аты.

Убийство Тена произошло 19 июля в Алма-Ате. Злоумышленники ранили спортсмена ножом в бедро, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили в тяжелом состоянии. Фигурист потерял три литра крови. Позднее он скончался.

Спустя день в Казахстане задержали первого подозреваемого в убийстве - 24-летнего Нуралы Киясова. Он сознался в содеянном. Позднее полиция задержала второго подозреваемого - Армана Кудайбергенова. Мужчина признался, что именно он ранил ножом спортсмена.

Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, серебро - на чемпионате мира 2013 года и бронзу - на чемпионате в 2015 году.

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Фотография Дениса Тена
Фотография Дениса Тена
Люди возлагают цветы на месте гибели Дениса Тена
Люди возлагают цветы на месте гибели Дениса Тена
Церемония прощания с Денисом Теном
Церемония прощания с Денисом Теном
Люди возлагают цветы на месте гибели Дениса Тена
Люди возлагают цветы на месте гибели Дениса Тена
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