Климкин усмотрел в референдуме в Донбассе "репетицию по развалу Украины"

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе — "попытка отрепетировать развал Украины". По его словам, этот референдум невозможен с политической и юридической точек зрения.

Предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе — "попытка отрепетировать развал Украины", утверждает глава МИД этой страны Павел Климкин. Об этом он написал в своем Facebook.

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся", — подчеркнул он.

При этом он отметил, что референдум невозможен с политической и юридической точек зрения.

Также глава МИД Украины отметил, что не верит в честное волеизъявление жителей юго-востока страны, если референдум пройдет "под давлением" России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ходе личного общения с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин предложил американскому коллеге провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках под эгидой международных наблюдателей, чтобы прекратить войну и дать жителям региона спокойно высказать свою точку зрения.

После этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что нежелание Киева выполнять минские соглашения требует новых вариантов урегулирования внутриукраинского кризиса. В Верховной раде Украины отвергли возможность подобного развития событий. Там сослались на закрепленный в минских договоренностях пункт о региональных выборах по украинскому законодательству в Донбассе.

В свою очередь, в Белом доме США также отвергли возможность проведения референдума в Донбассе. Как отметил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис, подобное противоречит минским соглашениям.