Дмитрий Пайсон подал в отставку после обысков в "Роскосмосе"

Директор аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении. Это произошло спустя день после того, как ФСБ начала проводить следственные действия в рамках уголовного дела по факту государственной измены в ракетно-космической отрасли.

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко.

"Сейчас Дмитрий Пайсон в отпуске до начала августа. После выхода из отпуска он покидает свою должность. Соответствующая договоренность уже достигнута между ним и руководством госкорпорации", - отметил Устименко.

Ранее стало известно, что ФСБ проводит следственные действия в рамках уголовного дела по факту государственной измены в ракетно-космической отрасли. Фигурантами могут стать сотрудники центрального НИИ машиностроения. Это головной институт Роскосмоса.

Там в пятницу прошли обыски. Около 10 человек подозреваются в передаче западным спецслужбам совершенно секретных материалов. Речь может идти о разработках в области гиперзвуковой техники.

В частности, обыски проводились в офисе Дмитрия Пайсона. Позднее источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что директор исследовательско-аналитического центра ОРКК не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам.