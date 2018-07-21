США признали превосходство российского ядерного оружия

​Российское ядерное оружие по мощности серьезно превосходит свои американские и китайские аналоги. Чтобы это понять, эксперты сравнили ядерную мощность многих разработок.

Ядерное оружие в России в несколько раз мощнее, чем американское. Об этом говорится в исследовании портала SofRep, на котором преимущественно публикуются ветераны ЦРУ и Сил специальных операций, передает РИА Новости.

Эксперты сравнили ядерную мощность атомных бомб. Среди них "Малыш" и "Толстяк", которые Соединенные Штаты сбросили над японскими городами. Мощность этих бомб составила 15 и 21 килотонну соответственно. Американская ракета "Трайдент" по этому параметру их превосходит более чем в четыре раза (100 килотонн). Самая мощная северокорейская бомба, как отмечает издание, обладает мощностью 250 килотонн. Американский "Минитмен" — 475 килотонн.

Однако китайская ракета "Дунфэн-31" превосходит конкурента из США более чем в два раза. Ее силу оценивают в тысячу килотонн. Тем не менее, у Соединенных Штатов еще есть термоядерная бомба B-53, мощность которой составляет девять тысяч килотонн.

А вот, новейшие российские разработки значительно опережают конкурентов в других странах. В частности, "Сармат" обладает мощностью 50 тысяч килотонн, а суперторпеда с подлодки "Статус-6" — 100 тысяч килотонн.

Данные показатели говорят о том, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.