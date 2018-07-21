МЧС предупредило о приходе гроз, града и сильного ветра в Москву

​Южный циклон добрался до Москвы. МЧС предупреждает, что в столице ожидается резкое усиление ветра, грозы и даже град. Сложная ситуация в Забайкальском крае, Приморье, Ставрополе. Из-за проливных дождей уровень воды в реках превышает критические отметки. В соседних регионах другая беда - серьезные лесные пожары.

В Забайкалье затопленные населенные пункты и дачные кооперативы спасатели постепенно освобождают от последствий стихии, передает "ТВ Центр".

Хотя работать по пояс в воде еще приходится на многих участках. Ежедневно здесь обходят дома, проверяя, кому, чем помочь.

Люди пытаются наладить быт, разрушенный ударом стихии. Пока уровень воды на крупных реках региона начал спадать, но штормовое предупреждение в крае отменять не спешат. На круглосуточном дежурстве - более полутора тысяч сотрудников МЧС.

"Спасибо ребятам с МЧС, наш огород освобождают от воды, копают ямы, отводят воду в речку. Очень хорошо работают. Трудолюбивые", - отметила местная жительница.

В Благовещенске – наоборот. В эти выходные там ждут того самого циклона, который идет из Забайкалья. Спасатели возводят дамбы и укрепляют береговую линию Амура. Таких мешков с песком уложили уже более пяти тысяч. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации. За обстановкой в зоне подтопления следят в режиме онлайн.

Заливает и на другом конце страны - в Черноземье. Не проехать по улицам Белгорода. В Губкине даже добираться до своих автомобилей приходится чуть ли не вплавь. Улицы превратились в полноводные каналы.

А вот в Мурманской области по трассе не проехать из-за густого дыма от лесных пожаров, которые бушуют на границе с Финляндией. Пришлось даже закрыть пункт пропуска и участок дороги. Кое-где пламя подступает совсем близко к обочинам. На борьбе с огнем поднимают вертолеты МЧС. Помощи ждут и из соседних регионов.

Борис Иванин, Илья Титов, "ТВ Центр".